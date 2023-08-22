В ближайшие часы в Тверской области обещают грозу

В Тверской области ожидается гроза в ближайшие часы Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 22 августа в отдельных районах ожидается гроза, усиление ветра при грозе отдельными порывами до 15 м/с.

Днем, 22 августа, воздух в Верхневолжье прогрелся до +21 градуса. В ночные часы +8... +13 градусов. 23 августа +14... +19. В течение дня возможны дожди и усиление ветра.

Будьте внимательны и осторожны, особенно управляя автотранспортом при ухудшении погодных условий.