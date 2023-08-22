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НовостиОбщество22 августа 2023 14:36

В Твери госавтоинспекторы за недлю растонировали 127 автомобилей

Рейд "Тонировка" провели госавтоинспекторы на улице в Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери госавтоинспекторы провели рейд "Тонировка" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери госавтоинспекторы провели рейд "Тонировка" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери за неделю, с 14 по 20 августа, сотрудники Госавтоинспекции составили 127 административных материалов за "Тонировку" в отношении водителей автомобилей.

Большинство нарушителей сняли тонировку на месте и были оштрафованы на 500 рублей. Тех, кто не захотел снимать тонировку сразу, обязали снять тонировку со стекол автомоиблей в течение 10 дней и оштрафовали на 500 рублей.

Один водитель был доставлен в отдел полиции за невыполнение требований устранить недостаток по истечении 10 суток. Ему грозит административный штраф от 2000 до 4000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.