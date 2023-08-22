В Твери прошли мероприятия, посвящённые Дню Государственного флага РФ

В Твери отметили День Государственного флага Фото: администрация Твери

22 августа в Твери прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню Государственного флага Российской Федерации.

В 11:00 на площади Славы торжественно подняли российский триколор. В акции приняли участие представители администрации города, молодежные объединения, общественные организации, жители Твери. Тверские юнармейцы раздавали прохожим ленточки-триколоры.

В 17:00 в Городском саду состоится концерт с участием тверских творческих коллективов.

Тематические мероприятия прошли в библиотеках города и клубах по месту жительства.