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НовостиОбщество22 августа 2023 13:28

101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны Антонине Журковой

С днем рождения труженицу тыла из Твери поздравил Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны Антонине Журковой

101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны Антонине Журковой

Фото: ПТО

22 августа 101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Антонине Журковой. С днем рождения жительницу Твери поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Вы гордость тверской земли, на которой родились. От лица жителей нашего региона благодарю Вас за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны, за вклад в развитие здравоохранения в Верхневолжье», - говорится в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Антонина Ивановна родилась в деревне Старый Погост Калининского района, в годы Великой Отечественной войны трудилась в колхозе «Восход».

В послевоенные годы окончила Калининское медицинское училище и работала медсестрой в городской больнице №1 в Твери и в Областной клинической больнице.

Антонина Ивановна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».