101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны Антонине Журковой Фото: ПТО

22 августа 101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Антонине Журковой. С днем рождения жительницу Твери поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Вы гордость тверской земли, на которой родились. От лица жителей нашего региона благодарю Вас за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны, за вклад в развитие здравоохранения в Верхневолжье», - говорится в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Антонина Ивановна родилась в деревне Старый Погост Калининского района, в годы Великой Отечественной войны трудилась в колхозе «Восход».

В послевоенные годы окончила Калининское медицинское училище и работала медсестрой в городской больнице №1 в Твери и в Областной клинической больнице.

Антонина Ивановна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».