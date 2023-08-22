В Твери 23 августа перекроют площадь Михаила Тверского

В центре Твери на несколько часов перекроют площадь Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Движение и парковку всех видов транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности,ограничат в Твери с 6:00 утра 23 августа на площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского в районе домов № 1, № 2 и № 3, а также на улице Андрея Дементьева, на участке от улицы Советской до улицы Крылова.

Постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

Проезд будет разрешен только транспортныхм средствам, обеспечивающим мероприятие.

Будьте внимательны, выбирайте пути объезда.&