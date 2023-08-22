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НовостиОбщество22 августа 2023 12:06

В Твери 23 августа перекроют площадь Михаила Тверского

На несколько часов 23 августа ограничат проезд на площади в центре Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В центре Твери на несколько часов перекроют площадь

В центре Твери на несколько часов перекроют площадь

Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Движение и парковку всех видов транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности,ограничат в Твери с 6:00 утра 23 августа на площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского в районе домов № 1, № 2 и № 3, а также на улице Андрея Дементьева, на участке от улицы Советской до улицы Крылова.

Постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

Проезд будет разрешен только транспортныхм средствам, обеспечивающим мероприятие.

Будьте внимательны, выбирайте пути объезда.&