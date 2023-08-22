Глава Твери Алексей Огоньков провел совещание по подготовке школ к учебному году

В администрации Твери обсудили готовность учреждений образования к учебному году Фото: администрация Твери

Глава Твери Алексей Огоньков провёл совещание с руководителями структурных подразделений администрации города. Основной темой обсуждения стали итоги подготовки учреждений образования к новому учебному году.

На прошлой неделе межведомственная комиссия завершила приёмку 52 школ, 83 детских садов, 16 дошкольных отделений и Дворца творчества детей и молодёжи.

Ремонтная кампания велась все лето. В учреждениях были проведены работы по ремонту кровель, по необходимости обновили мебель и оборудование - компьютерное, спортивное, для пищеблоков, обустроили спортивные и игровые площадки.

В 2023 году в образовательных учреждениях города проведены все необходимые противопожарные и антитеррористические мероприятия. Всеми учреждениями получены паспорта безопасности.

"Результаты приёмки образовательных учреждений к новому учебному году были оформлены актами проверки готовности. В целом все школы и детские сады Твери к 1 сентября готовы, недочёты и недоработки, отмеченные комиссией, будут устранены в оставшиеся до начала учебного года дни", - сообщили в пресс-службе администрации Твери.