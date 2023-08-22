Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 августа 2023 10:43

В Твери продлили перекрытие улицы Симеоновской

Движение по улице Симеоновской в Твери ограничили до 24 августа
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери улицу Симеоновскую перекрыли до 24 августа

В Твери улицу Симеоновскую перекрыли до 24 августа

Фото: Алина НИЗАМОВА

В Твери до 8:00 утра 24 августа продлено перекрытие улицы Симеоновской, на участке от Тверского проспекта до Свободного переулка.

Движение и парковка всех видов транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности, ограничены на время ремонта. Работы проводит АО "АБЗ-Дорстрой".

Подрядчику рекомендовано обеспечить проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на улицу Симеоновскую.

Будьте внимательны, ищите пути объезда.