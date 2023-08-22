Губернатор Игорь Руденя вручил награды жителям Тверской области

Одним из награжденных стал актер Тверского ТЮЗа Александр Романов. Фото: ПТО

22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, губернатор Игорь Руденя вручил награды жителям Верхневолжья, а также паспорта пяти школьникам из Твери, Зубцова, Вышнего Волочка и Осташкова.

Почетным гостем торжественной церемонии стал фронтовик, участник Ржевской битвы Иван Евгеньевич Кладкевич.

«Этот праздник объединяет нас чувством уважения к официальному государственному символу нашего Отечества, олицетворяющему великую, мощную и независимую мировую державу. На протяжении многовековой истории под российским флагом развивалась и крепла самая большая страна в мире, собравшая в один общий дом многие народы и огромные территории», - отметил в приветственной речи Игорь Руденя.

Глава региона передал медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени заслуженному артисту России, актеру Тверского театра юного зрителя Александру Романову.

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены гендиректор и президент ООО «ЗАВИДОВО Девелопмент» Константин Забродин и Дмитрий Окороков.

Пожарный ГУ МЧС России по Тверской области Евгений Маркварт удостоен медали «За отвагу на пожаре».

Медсестре Трояновского сельского психоневрологического интерната Юлии Фалевой вручена медаль Луки Крымского.

Почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» присвоено начальнику отдела технического надзора ООО «Техстрой» Сергею Семенову.

Благодарность Президента РФ объявлена специалисту по подготовке спортивного инвентаря Тверской спортивной школы олимпийского резерва по хоккею Алексею Милову.

Почётные знаки «Слава матери» и «Слава отца» вручены Анне Изюмовой из Старицкого округа и Максиму Дегтеву из Молоковского округа. В их семьях воспитывается по восемь детей.

Штурману 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной дивизии, подполковнику Андрею Жовняку глава региона вручил памятный знак «За доблестную службу в Тверской области».

Нагрудным знаком губернатора «За заслуги в развитии Тверской области» отмечен заведующий кафедрой прикладной физики Тверского государственного технического университета Александр Болотов.

Отраслевых почётных званий удостоены ряд граждан региона.

Награды для жителей Тверской области. Фото: ПТО