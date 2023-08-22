5172 первоклассника Тверской области получат бесплатные школьные наборы

Всего в набор включено 44 предмета, в том числе рюкзаки. Фото: ПТО

21 августа в регионе началась выдача бесплатных наборов школьных принадлежностей перед началом учебного года. Как сообщила пресс-служба областного правительства, их должны получить 5172 первоклассника из многодетных и опекаемых семей, а также семей с невысокими доходами.

Данная мера поддержки введена в регионе по инициативе губернатора Игоря Рудени.

По поручению главы региона впервые в этом году также наборами будут обеспечены идущие в первые классы дети участников специальной военной операции.

Комплекты переданы в отделения по работе с семьей и детьми «Мой семейный центр» муниципальных образований Тверской области. На местах организована их выдача (адреса смотрите здесь). В Твери наборы для первоклассников предоставляют по адресу: улица Склизкова, 48.

Всего в набор включено 44 предмета, в том числе - рюкзаки (синий – для мальчиков, розовый – для девочек), тетради и обложки, альбом для рисования, набор цветной бумаги и картона, пенал, краски, пластилин т.д.