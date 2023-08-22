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НовостиОбщество22 августа 2023 7:38

Школьного базара в Твери не будет

Предприниматели не захотели участвовать в ежегодной ярмарке школьных товаров в Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери снова не будет школьного базара

В Твери снова не будет школьного базара

Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

В Твери снова не будет школьного базара. Ярмарки не проводятся уже несколько лет. Сначала пандемия не позволяла организовать торговлю, а затем сетевые магазины и маркетплейсы перетянули интерес потребителей.

Как сообщили в городской администрации, уже несколько лет подряд нет заявок от предпринимателей на участие в школьном базаре.

Родители школьников предпочитают закупаться в магазинах и на интернет-площадках, где огромный выбор товаров.

Кстати, ранее "КП"-Тверь" рассказала, сколько в Твери стоит собрать первоклашку в школу в 2023 году.