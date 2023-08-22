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НовостиОбщество22 августа 2023 7:07

Прокуратура провела проверку по факту ЧП с рабочими на стройке в Твери

Из-за несоблюдения требований охраны труда на стройке в Твери пострадали рабочие
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
По требованию прокуратуры нарушения на стройплощадке устранили

По требованию прокуратуры нарушения на стройплощадке устранили

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Пролетарского района Твери в ходе проверки установлены нарушения требований охраны труда на стройплощадке Западного моста.

Обществом, которое проводит работы, не обеспечена безопасность работников. При проведении работ обрушилась стена близлежащего здания, кирпичи упали на четырех рабочих.

В отношении должностного лица прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Виновное лицо оштрафовали на 3000 рублей. Нарушения устранены.