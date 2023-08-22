На десяти игровых площадках в Западной Двине прокуратура выявила нарушения

На детских площадках выявлены многочисленные нарушения Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Прокуратурой Западнодвинского района в ходе проверки в Западной Двине установлено, что на оборудовании десяти детских игровых площадок отсутствует маркировка, обозначающая требуемый уровень ударопоглощающих покрытий сыпучих материалов. Элементы площадок требуют технического обслуживания: необходима смазка подшипников, подсыпка песка, очистка оборудования и покрытий от пыли и мусора, замена деревянных элементов, ремонт троса на качелях.

За небезопасный отдых детей ответственного за содержание площадок директора ООО привлекли к административной ответствености. Виновный оштрафован на 10 000 рублей.