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НовостиОбщество22 августа 2023 6:30

На десяти игровых площадках в Западной Двине прокуратура выявила нарушения

Владельца детских площадок оштрафовали за небезопасный отдых детей в Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На детских площадках выявлены многочисленные нарушения

На детских площадках выявлены многочисленные нарушения

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Прокуратурой Западнодвинского района в ходе проверки в Западной Двине установлено, что на оборудовании десяти детских игровых площадок отсутствует маркировка, обозначающая требуемый уровень ударопоглощающих покрытий сыпучих материалов. Элементы площадок требуют технического обслуживания: необходима смазка подшипников, подсыпка песка, очистка оборудования и покрытий от пыли и мусора, замена деревянных элементов, ремонт троса на качелях.

За небезопасный отдых детей ответственного за содержание площадок директора ООО привлекли к административной ответствености. Виновный оштрафован на 10 000 рублей.