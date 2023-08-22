Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем Государственного флага РФ

С Днем Государственного флага Российской Федерации жителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя Фото: ПТО

22 августа в нашей стране отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Этот день был установлен на основании Указа Президента РФ № 1714 от 20 августа 1994 года.

Напомним, что 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красный флаг с серпом и молотом.

С Днем Государственного флага Российской Федерации жителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя:

"Уважаемые жители Тверской области! Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!

Праздник наполняет наши сердца чувством особой гордости за тысячелетнюю историю Родины, за победы и свершения многих поколений граждан нашей страны, которые своими подвигами, талантом и трудом создали мощную, великую мировую державу.

Сегодня, на новом историческом этапе, наш народ вновь проявил сплоченность, отстаивая право России на свой путь развития, основанный на тысячелетних традиционных ценностях.

Мы едины в стремлении защитить Отечество, общим трудом обеспечить его уверенное, благополучное будущее. Убеждён, что Государственный флаг будет вновь и вновь подниматься в честь ярких побед и высоких достижений Российской Федерации!

Желаю вам новых успехов на благо нашей великой Родины!"