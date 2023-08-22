Вертолёт Ми-8 вылетал за ребенком в Кимрский округ Тверской области

На вертолете в Тверь доставили ребенка Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

21 августа привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи несовершеннолетнему пациенту Кимрской ЦРБ.

Экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеёво. На месте врачи осмотрели пациенту и приняли решение о транспортировке больного в Тверь.

По прилету ребенка на реанимобиле доставили в детскую областную клиническую больницу Твери для дальнейшего лечения.