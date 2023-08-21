В Твери продолжается приёмка отремонтированных дорог

Межведомственна комиссия проверила ремонт дороги на улице Маршала Конева в Твери Фото: администрация Твери

В Твери продолжается приемка отремонтированных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На прошлой неделе межведомственна комиссия проверила ремонт дороги на улице Маршала Конева. Работы подрядчикм велись от улицы 1-я Республиканская до улиц Бориса Полевого. Специалисты проверили соответствие выполненных работ с проектом и качество устранения ранее выявленных недостатков.

"Особое внимание должно быть уделено дорогам, которые находятся рядом с социально значимыми объектами. Важно, чтобы на таких участках были созданы все условия для безопасного передвижения жителей", - отметил член Координационного общественного Совета при главе администрации Пролетарского района Твери Вадим Казаков.

Ранее комиссия проверила ремонт проезда от улицы 2-й Красина до микрорайона Радужный, улиц Цветочной и Односторонней. Эти объекты уже введены в эксплуатацию.