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НовостиОбщество21 августа 2023 19:32

В интернате Тверской области проверили сыр и обнаружили стерины

Фальсифицированным сыром кормили пациентов интерната в Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Сыр для питания пациентов интерната оказался фальсификатом

Сыр для питания пациентов интерната оказался фальсификатом

Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалистами Тверской испытательной лаборатории был проверен образец сыра "Российский", произведенный в Московской области.

Продукт был отобран на территории Верхневолжья, в психоневрологическом интернате.

По результатам проверки в составе сыра выявлены растительные стерины: бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин, что свидетельствует о фальсификации продукции в процессе производства.

Результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.