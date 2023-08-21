В интернате Тверской области проверили сыр и обнаружили стерины

Сыр для питания пациентов интерната оказался фальсификатом
Фото: Олег ЗОЛОТО
Специалистами Тверской испытательной лаборатории был проверен образец сыра "Российский", произведенный в Московской области.
Продукт был отобран на территории Верхневолжья, в психоневрологическом интернате.
По результатам проверки в составе сыра выявлены растительные стерины: бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин, что свидетельствует о фальсификации продукции в процессе производства.
Результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.