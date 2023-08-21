В интернате Тверской области проверили сыр и обнаружили стерины

Сыр для питания пациентов интерната оказался фальсификатом Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалистами Тверской испытательной лаборатории был проверен образец сыра "Российский", произведенный в Московской области.

Продукт был отобран на территории Верхневолжья, в психоневрологическом интернате.

По результатам проверки в составе сыра выявлены растительные стерины: бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин, что свидетельствует о фальсификации продукции в процессе производства.

Результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.