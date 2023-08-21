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НовостиПроисшествия21 августа 2023 19:27

Жительница Твери забыла в магазине кошелек с деньгами, его подобрал неизвестный

Мужчина взял в магазине чужой кошелек и стал фигурантом уголовного дела
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Похищенные деньги вернули потерпевшей

Похищенные деньги вернули потерпевшей

Фото: Даниил ОПАРИН

В полицию обратилась 41-летняя жительница Конаковского района и сообщила о пропаже кошелька с деньгами. Внутри была сумма в 30 000 рублей. Отсутствие кошелька женщина обнаружила, когда вернулась домой из магазина.

Полицейские просмотрели камеры в торговом зале и приметили мужчину, который забрал кошелек на кассе и вытащил деньги. Злоумышленником оказался 37-летний житель Тульской области.

В полиции мужчина сознался в содеянном. Деньги вернули потерпевшей. На фигуранта завели уголовное дело.