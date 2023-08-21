В кисломолочном продукте из Тверской области выявили кишечную палочку

В образце выявлены бактерии группы кишечной палочки Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тверской испытательной лаборатории по направлению межрегионального Управления Россельхознадзора проверили образец кисломолочной продукции, произведенный в Верхневолжье. Продукт не прошел проверку по микробиологическим показателям.

В образце выявлены бактерии группы кишечной палочки. Отбор осуществлялся непосредственно по месту производства.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.