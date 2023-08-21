Гастрофестиваль в Твери посетили 3000 человек

Гастрофест в Твери посетили 3000 человек Фото: Ольга ТРОФИМОВА

19 августа в ландшафтном парке "Тьмака" состоялся ежегодный гастрономический фестиваль "Верхневолжье".

По информации пресс-службы администрации Твери, мероприятие посетили более 3000 человек. Свою продукцию презентовали 36 участников. В зонах отдыха была представлена ресторанная и фермерская продукция, работали фуд-корт, сцена, спортивные площадки, зона мастер-классов и игр, верёвочный городок, на сцене выступила певица, экс-участница группы "Сливки" Карина Кокс.

По авторскому рецепту тверские повара приготовили 130 литров окрошки. Освещающий летний суп могли попробовать все желающие.