В лесу в Тверской области нашли упавший беспилотник

В лесу в Тверской области обнаружен беспилотник Фото: Ольга ТРОФИМОВА

21 августа в лесах Жарковского округа был обнаружен беспилотный летательный аппарат.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, в результате происшествия никто не пострадал. Правоохранительные органы проводят проверку, ситуация находится на личном контроле губернатора Тверской области Игоря Рудени.

Власти напоминают, что в Тверской области действует запрет на использование БПЛА.

При обнаружении дрона жителям следует сообщить о находке по телефону 112 или в дежурные службы УМВД России по Тверской области по номеру 102, УФСБ России по Тверской области по телефону 8(4822) 32-13-61.