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НовостиОбщество21 августа 2023 16:56

В лесу в Тверской области нашли упавший беспилотник

Упавший дрон нашли в лесах Жарковского округа Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В лесу в Тверской области обнаружен беспилотник

В лесу в Тверской области обнаружен беспилотник

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

21 августа в лесах Жарковского округа был обнаружен беспилотный летательный аппарат.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, в результате происшествия никто не пострадал. Правоохранительные органы проводят проверку, ситуация находится на личном контроле губернатора Тверской области Игоря Рудени.

Власти напоминают, что в Тверской области действует запрет на использование БПЛА.

При обнаружении дрона жителям следует сообщить о находке по телефону 112 или в дежурные службы УМВД России по Тверской области по номеру 102, УФСБ России по Тверской области по телефону 8(4822) 32-13-61.