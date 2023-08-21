У Ржевского мемориала Советскому солдату развернут большой государственный флаг

Ржевский филиал Музея Победы традиционно отмечает День флага. Фото: Александр ЖМУЛИН

22 августа празднуется День государственного флага России. На территории Ржевского мемориала Советскому солдату в этот день в 12:00 будет развёрнут государственный флаг площадью 16 квадратных метров.

«Ржевский филиал Музея Победы традиционно отмечает День флага. В этот день на территории мемориала проходят различные памятные акции. Одна из самых ярких и красивых – разворачивание государственного флага нашей страны. В ней принимают участие активная молодежь и волонтеры Ржева», - рассказывают в Музее Победы.

Гостей Ржевского мемориала также приглашают посетить музейно-выставочный павильон, располагающийся у подножия памятника. Там можно увидеть фронтовые фотографияии и услышать отрывки из писем фронтовиков, рассказы и воспоминания участников Ржевской битвы.