У Ржевского мемориала Советскому солдату развернут большой государственный флаг

Ржевский филиал Музея Победы традиционно отмечает День флага.
Фото: Александр ЖМУЛИН
22 августа празднуется День государственного флага России. На территории Ржевского мемориала Советскому солдату в этот день в 12:00 будет развёрнут государственный флаг площадью 16 квадратных метров.
«Ржевский филиал Музея Победы традиционно отмечает День флага. В этот день на территории мемориала проходят различные памятные акции. Одна из самых ярких и красивых – разворачивание государственного флага нашей страны. В ней принимают участие активная молодежь и волонтеры Ржева», - рассказывают в Музее Победы.
Гостей Ржевского мемориала также приглашают посетить музейно-выставочный павильон, располагающийся у подножия памятника. Там можно увидеть фронтовые фотографияии и услышать отрывки из писем фронтовиков, рассказы и воспоминания участников Ржевской битвы.