Более 18 тысяч детей в Тверской области получат дополнительное питание в школах

Дополнительным питанием обеспечиваются все школьники из семей с невысокими доходами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области более 18 тысяч ребят в новом учебном году получат дополнительное питание в школах. Напомним, дополнительным питанием в регионе обеспечиваются все школьники с 1 по 11 классы из семей с невысокими доходами.

Для получения дополнительного питания в школе родители должны подать заявление в «Центр выплат «Тверская семья» до 15 августа. Однако если семья не уложилась в этот срок или право на получение данной меры поддержки возникло позднее, заявление можно подать и в другие сроки, сообщает пресс-служба областного правительства.

Заявление можно подать через филиалы МФЦ и портал Госуслуг. Консультации относительно дополнительного питания в школе оказывают сотрудники отделений по работе с семьёй и детьми по месту жительства.