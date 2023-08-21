Из-за ремонта на улице Лизы Чайкиной в Твери изменился маршрут автобуса №12

Автобус будет ходить по временной схеме до завершения работ. Фото: Виктория ТУШКОВА

В связи с ремонтными работами на улице Лизы Чайкиной в Твери временно ограничено движение транспорта. Ограничения коснутся и автобусов: схема движения автобусного маршрута №12 «Борихино поле – Теплоэлектроцентраль-3» изменена, сообщил 21 августа "Транспорт Верхневолжья".

Как надолго изменился маршрут, не сообщается. Транспортный оператор сообщает, что автобус будет ходить по временной схеме "до завершения работ".

Автобус будет объезжать участок "улица Лизы Чайкиной - улица Академическая - улица Зои Космодемьянской - улица Маршала Конева (до пересечения ул. Маршала Конева с ул. Бориса Полевого)" по проспекту Ленина и улице Маршала Конева. Подробно с новой схемой можно познакомиться на карте: