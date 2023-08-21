Бывший тверской министр Роман Курынин спас стюардессу на борту самолёта

Экс-чиновник из Тверской области Роман Курынин спас стюардессу на борту самолёта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший и.о. министра здравоохранения Тверской области Роман Курынин спас стюардессу на борту самолёта. Во время полета у женщины случился инсульт, ей потребовалась экстренная помощь.

Ранее практикующий врач, а ныне глава московского Росздравнадзора Роман Курынин оказал стюардессе первую помощь. После чего самолёт "Уральских авиалиний", следовавший по маршруту Сочи-Москва, посадили в Волгограде. Женщину доставили в больницу, а самолёт вылетел в столицу. Об этом сообщает "КП-Москва" со ссылкой на ТАСС.

Напомним, что Роман Курынин в 2015 году был назначен и.о. министра здравоохранения Тверской области. На должности он поработал два года. Затем покинул пост, сделав успешную карьеру в Москве.