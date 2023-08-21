Свыше 31 тонны гуманитарного груза отправлено из Тверской области в Бердянск

Из Тверской области в Бердянск отправлен очередной гуманитарный груз. Фото: ПТО

Из Тверской области жителям Бердянска Запорожской области отправлено более 31 тонны непродовольственных товаров. Они были собраны региональным правительством, Главным управлением МЧС России по Тверской области, Тверским волонтерским сообществом «ДОБРО69zv».

«В состав груза вошли более 60 единиц технических средств реабилитации для Бердянского гериатрического пансионата, материалы для ремонта объектов коммунальной инфраструктуры при их подготовке к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов. Кроме того, в преддверии 1 сентября Бердянскому району от Верхневолжья переданы более 3 тысяч новых учебников, 500 рюкзаков вместе с канцелярскими принадлежностями, а также более 220 единиц школьной мебели и оборудования для оснащения классов», - сообщила пресс-служба областного правительства.

Соглашение о сотрудничестве между Тверской областью и Бердянским районом было подписано в августе 2022 года во время рабочего визита губернатора Игоря Рудени.

9 августа на встрече с Президентом РФ глава региона рассказал, что из Верхневолжья в зону СВО уже отправили более 500 тонн гуманитарной помощи.