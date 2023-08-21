В Твери отметят 80-летнюю годовщину Курской битвы

В годовщину Курской битвы в Твери пройдет митинг Фото: администрация Твери

23 августа у Пантеона Памяти состоится торжественный митинг, посвящённый 80-летию Курской битвы.

На территории будут организованы выставка обмундирования, оружия и вооружения советской армии периода Великой Отечественной войны «Оружие Победы», познавательно-интеллектуальная игра «Курская битва: даты, события, люди», историческая игра «Рубежи ратной славы Отечества».

Мероприятие организуют: Тверской городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, МАУ «Молодёжный центр города Твери», Молодёжная палата при Тверской городской Думе, Тверское региональное отделение ВОД «Волонтёры Победы».

Начало в 15:00.