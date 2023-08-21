Основателя нарколаборатории будут судить в Тверской области

В частном доме мужчина основал нарколабораторию Фото: УМВД России по Тверской области

В Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего уроженца Москвы. Мужчина основал в Бологовском округе нарколабораторию и обвиняется в преступлениях по ч. 3, ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 5 ст. 228.1, ч.1 ст. 228 УК РФ.

Следствием установлено, что обвиняемый закупал в интернете прекурсоры и оборудование и основал нарколабораторию в доме одной из деревень. Изготовленный наркотик мужчина планировал распространять крупными партиями через тайники-закладки на территории Тверской области и в соседних регионах.

В результате слаженной работы оперативников наркоконтроля и следователей Следственного отдела ОМВД России "Бологовский" удалось пресечь дальнейшую преступную деятельность обвиняемого.

Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Уголовное дело направлено в суд.