Для водителей синих автобусов в Тверской области начали проводить инструктажи

«Верхневолжское автотранспортное предприятие» проводит инструктажи для водителей автобусов.
Фото: Алексей АНДРЕЕВ
«Верхневолжское автотранспортное предприятие» проводит ежегодные инструктажи для водителей автобусов. Такие обучающие мероприятия АТП организует дважды в год.
В программе инструктажей отдается приоритет соблюдению скоростного режима, особенностям движения на аварийных участках дорог, безопасному вождению в условиях осени и зимы. Также введен курс «Осторожно, дети».
Кроме того, водители могут пройти переобучение с категории B и C на D.
Инструктажи проводят два раза в год.
Фото: ПТО