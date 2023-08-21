Для водителей синих автобусов в Тверской области начали проводить инструктажи

«Верхневолжское автотранспортное предприятие» проводит инструктажи для водителей автобусов. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

«Верхневолжское автотранспортное предприятие» проводит ежегодные инструктажи для водителей автобусов. Такие обучающие мероприятия АТП организует дважды в год.

В программе инструктажей отдается приоритет соблюдению скоростного режима, особенностям движения на аварийных участках дорог, безопасному вождению в условиях осени и зимы. Также введен курс «Осторожно, дети».

Кроме того, водители могут пройти переобучение с категории B и C на D.