За выходные в Тверской области произошло 12 дорожных аварий

За выходные на дорогах произошло 12 ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

За выходные, с 18 по 20 августа, на дорогах Тверской области произошло 12 дорожных аварий.

Поданным УГИБДД России по Тверской области, в ДТП два человека погибли и 16 пострадали, в том числе четверо детей.

Одна из смертельных аварий произошла 19 августа. На 167 км трассы М-9 "Балтия" в Зубцовском округе, водитель на автомобиле "Тойота Камри" наехал на пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход погиб.