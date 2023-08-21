В Москве погиб аист со сломанной ногой, которого нашли в Тверской области

Спасти раненого аиста не удалось Фото: Фото: vk.com/olenino_nash_dom

Жители Тверской области больше недели следили за судьбой аиста со сломанной ногой, которого подобрали жители деревни Талица Оленинского округа.

Птица пострадала, выпав из гнезда на башне во время сильного ветра.

Раненого аиста отвезли на лечение в Москву в центр помощи птицам "Воронье гнездо". В столичной клинике ему сделали операцию и была надежда, что он выживет. Но спасти птицу не удалось. Аист умер от заражения крови.

"Мы все сочувствовали прекрасной птице, попавшей в беду, и очень хотели чтобы она жила. Очень жаль. Прости, аист, что не смогли тебе помочь", - написали жители в группе "Оленино - наш дом".