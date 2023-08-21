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НовостиПроисшествия21 августа 2023 6:53

В Твери организованы поиски 13-летней девочки

В Твери 13-летняя девочка ушла из дома и пропала
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери ищут пропавшую 13-летнюю девочку Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери ищут пропавшую 13-летнюю девочку Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Московским межрайонным следственным отделом Твери регионального СКР организовано проведение доследственной проверки по факту исчезновения 13-летней Рамзии Махмадбековой. 18 августа девочка ушла из дома и пропала.

По месту жительства пропавшей выезжал следователь. Организованы поиски.

Всех, кто обладает информацией, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.

Девочка пропала 18 августа Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Девочка пропала 18 августа Фото: СУ СК РФ по Тверской области