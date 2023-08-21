В Твери организованы поиски 13-летней девочки

В Твери ищут пропавшую 13-летнюю девочку Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Московским межрайонным следственным отделом Твери регионального СКР организовано проведение доследственной проверки по факту исчезновения 13-летней Рамзии Махмадбековой. 18 августа девочка ушла из дома и пропала.
По месту жительства пропавшей выезжал следователь. Организованы поиски.
Всех, кто обладает информацией, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.
Девочка пропала 18 августа Фото: СУ СК РФ по Тверской области