Двое молодых людей угнали и разбили чужую машину в Тверской области

Полицейские задержали подозреваемых в угоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 67-летний житель посёлка Жарковский и сообщил об угоне автомобиля ВАЗ зелёного цвета. Машина была не заперта, ключи оставлены в зажигании.

На поиск машины были ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб.

Пропавший ВАЗ с повреждениями нашли на просёлочной дороге вблизи деревни Прохоренки Жарковского округа. Подозреваемыми в угоне оказались двое жителей посёлка Жарковский 19 и 26 лет.

Задержанные сознались, что хотели покататься, но попали в ДТП, поэтому бросили машину на дороге и ушли. На них завели уголовное дело.

Машину вернут владельцу.