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НовостиПроисшествия21 августа 2023 5:59

Двое молодых людей угнали и разбили чужую машину в Тверской области

Двое жителей Тверской области попали в ДТП на чужой машине
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Полицейские задержали подозреваемых в угоне

Полицейские задержали подозреваемых в угоне

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 67-летний житель посёлка Жарковский и сообщил об угоне автомобиля ВАЗ зелёного цвета. Машина была не заперта, ключи оставлены в зажигании.

На поиск машины были ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб.

Пропавший ВАЗ с повреждениями нашли на просёлочной дороге вблизи деревни Прохоренки Жарковского округа. Подозреваемыми в угоне оказались двое жителей посёлка Жарковский 19 и 26 лет.

Задержанные сознались, что хотели покататься, но попали в ДТП, поэтому бросили машину на дороге и ушли. На них завели уголовное дело.

Машину вернут владельцу.