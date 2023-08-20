Прощание с профессором Виктором Макаровым состоится в Тверском медуниверситете

Коллектив Тверского государственного медуниверситета выражает глубокие соболезнования родным и близким. Фото: https://tvgmu.ru

19 августа ушел из жизни Макаров Виктор Константинович, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Тверского ГМУ, профессор, доктор медицинских наук. Прощание с ним состоится 22 августа в актовом зале тверского медуниверситета.

На сайте вуза опубликованы некролог и биография профессора.

Виктор Константинович родился 8 мая 1950 года в Вышнем Волочке.

После окончания медицинского училища работал в должности санитарного фельдшера Пореческой участковой больницы Бежецкого района. В 1976 году окончил Калининский государственный мединститут, а в 1980 году – аспирантуру при кафедре инфекционных болезней КГМИ.

В 1983 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2004 году - докторскую диссертацию. С 1990 года имел высшую врачебную категорию, работал в качестве председателя аттестационной подкомиссии по аттестации врачей инфекционистов и эпидемиологов.

Виктор Константинович был удостоен многих наград, в их числе почетной грамоты ректора Тверской государственной медицинской академии, губернатора Тверской области и министра здравоохранения Российской Федерации, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», являлся обладателем 4 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовой медали Международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед».

Виктор Константинович посвятил 43 года научно-педагогической деятельности, он участвовал в разработке Этического кодекса обучающихся Тверского государственного медицинского университета и входил в редакционную коллегию «Верхневолжского медицинского журнала».

«Мы навсегда запомним его жизнерадостность и отзывчивость, трудолюбие и доброту. Это большая и невосполнимая утрата для всех нас. Коллектив Тверского государственного медицинского университета выражает глубокие соболезнования родным и близким», - отмечают его коллеги по университету.