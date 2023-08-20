Четырехлетний мальчик выпал из окна гостиницы в Тверской области

Ребенка не выдержала москитная сетка. Фото: прокуратура Тверской области

Утром 20 августа из окна 3 этажа гостиницы в Конаковском районе Тверской области выпал 4-летний ребенок. Мальчик оперативно был госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры и следственного комитета. Проводится проверка, устанавливаются все фактические обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, как это и часто бывает и о чем неоднократно предупреждают родителей, ребенка не выдержала москитная сетка.

По результатам проверки Конаковской межрайонной прокуратурой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.