Гроза и ливневые дожди не покинут Тверской область до понедельника

Жара уходит из региона Фото: Евгения ГУСЕВА

ГУ МЧС России по Тверской области со ссылкой на синоптиков сообщает, что до конца суток 20 августа в отдельных районах Тверской области сохранится гроза и ливневый дождь. Ветер при этом будет усиливаться отдельными порывами до 12-17 метров в секунду.

А вот в понедельник, 21 августа, несмотря на снижение температур, будет довольно тепло. Правда, ненадолго – в Тверь идет холодный фронт и дожди.

Телефоны спасения - 101,112. Телефон доверия – 8- (4822)39-99-99.