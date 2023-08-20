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НовостиОбщество20 августа 2023 12:18

Гроза и ливневые дожди не покинут Тверской область до понедельника

А на следующей неделе ожидается похолодание
Арина ВАСИНА
Жара уходит из региона

Жара уходит из региона

Фото: Евгения ГУСЕВА

ГУ МЧС России по Тверской области со ссылкой на синоптиков сообщает, что до конца суток 20 августа в отдельных районах Тверской области сохранится гроза и ливневый дождь. Ветер при этом будет усиливаться отдельными порывами до 12-17 метров в секунду.

А вот в понедельник, 21 августа, несмотря на снижение температур, будет довольно тепло. Правда, ненадолго – в Тверь идет холодный фронт и дожди.

Телефоны спасения - 101,112. Телефон доверия – 8- (4822)39-99-99.