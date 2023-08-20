Ребенок получил травму на детской площадке в Тверской области

Девочка травмировалась, упав с качели. Фото: прокуратура Тверской области

По факту выявления публикации в соцсети о травмировании ребенка на детской площадке в Тверской области Следственным комитетом и прокуратурой организована проверка.

Согласно полученной информации, происшествие произошло 18 августа на улице Баумана в городе Вышний Волочек. Семилетняя девочка получила травму, упав с качелей.

По уточненной информации прокуратуры «девочка, слезая с качелей, зацепилась шортами и упала, при падении получила травмы».

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Следователем СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Со стороны Вышневолоцкой межрайонной прокуратурой будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц по содержанию и ремонту детской игровой площадки. По результатам проверки, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ход и результаты проверки, организованной по указанному факту, находятся на контроле.