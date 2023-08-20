На трассе М-9 в Тверской области Toyota Camry насмерть сбила пенсионера

Мужчина не убедился, что дорог пустая и попал под колёса легкового автомобиля Фото: Дарья ПУТЕЙКО

19 августа в Зубцовском округе Тверской области на трассе М-9 «Балтия» в результате ДТП погиб 66-летний пешеход. Пожилой мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

По сообщению Ржевского отделения Госавтоинспекции трагедия произошла на 167 километре около 12:30. Мужчина не убедился, что дорог пустая, вследствие чего попал под колёса легкового автомобиля Toyota Camry.

До приезда скорой пострадавший скончался.