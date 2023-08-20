Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 августа 2023 10:47

На трассе М-9 в Тверской области Toyota Camry насмерть сбила пенсионера

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте и погиб на месте
Арина ВАСИНА
Мужчина не убедился, что дорог пустая и попал под колёса легкового автомобиля

Мужчина не убедился, что дорог пустая и попал под колёса легкового автомобиля

Фото: Дарья ПУТЕЙКО

19 августа в Зубцовском округе Тверской области на трассе М-9 «Балтия» в результате ДТП погиб 66-летний пешеход. Пожилой мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

По сообщению Ржевского отделения Госавтоинспекции трагедия произошла на 167 километре около 12:30. Мужчина не убедился, что дорог пустая, вследствие чего попал под колёса легкового автомобиля Toyota Camry.

До приезда скорой пострадавший скончался.