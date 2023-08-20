Более 600 заявок на конкурс «Флагманы образования» поступило из Тверской области

Проект позволяет формировать кадровый резерв системы образования. Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Прием заявок на участие в профессиональном конкурсе «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» завершился. На сайте флагманы образования.рф зарегистрировались более 100 000 человек из всех регионов России, из них почти 600 представляют Тверскую область. Важно отметить, что 75% заявок в регионе поступило от педагогов.

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

В конкурсе «Флагманы образования» принимают участие управленцы в сфере образования, талантливые педагоги и перспективные студенты всех направлений обучения старше 18 лет, а также предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность.

Благодаря проекту «Флагманы образования», формируется кадровый резерв системы образования, в него входят настоящие профессионалы, которые затем работают во всех регионах страны.