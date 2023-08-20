Родителей тверских школьников приглашают дать оценку ситуации в образовании

Чем больше вопросов зададут родители, тем объективнее получится картина Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

31 августа состоится Х общероссийское родительское собрание с участием министра просвещения Сергея Кравцова. В прямом эфире министр ответит на самые актуальные вопросы. Родителей школьников Тверской области приглашают задать свой вопрос Сергею Кравцову, а также дать оценку текущей ситуации в нашем образовании.

Желающие принять участие в дискуссии и, возможно, внести свое предложение могут перейти по ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/64d3281943f74f27c082c9e5/ , ответить на вопросы анкеты и спросить обо всём, что волнует.

Среди вопросов анкеты есть такие: «В какой степени родители должны принимать участие в образовательной и воспитательной работе школы?», «Оцените уровень знаний педагогов Вашей школы в сфере воспитания детей», «Родители Вашей школы участвуют в организации образовательного и воспитательного процесса?»

Организаторы собрания, Национальная родительская ассоциация, обобщит все вопросы и самые горящие передаст министру.

«Чем больше вопросов, тем объективнее получится картина проблем и настроений перед новым учебным годом», - отмечают организаторы.