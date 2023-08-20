Ботанический сад Твери приглашает в погоню за летом на улитках

Для ахатин будут особые забеги Фото: Дмитрий МИТИН

20 августа Ботанический сад ТвГУ приглашает взрослых и малышей на один из самых веселых семейных праздников – «В погоне за летом!»

В программе мероприятия - концерт хора «Тверские голоса», выставка растений-хищников, творческие мастер-классы, рисование летних цветов. А также мастер-класс по пчеловодству и посещение оранжереи «Зеленый дом» с экзотическими растениями.

Главным событием праздника по традиции станут бега улиток. Если нет своего бегуна, то его можно выбрать из виноградных улиток, которые проживают в саду.

Сообщается, что для ахатин и других видов улиток будут организованы отдельные забеги.

Начало в 12.00.

Вход платный. Дети до 6 лет бесплатно. [0+]