Ботанический сад Твери приглашает в погоню за летом на улитках

Для ахатин будут особые забеги
Фото: Дмитрий МИТИН
20 августа Ботанический сад ТвГУ приглашает взрослых и малышей на один из самых веселых семейных праздников – «В погоне за летом!»
В программе мероприятия - концерт хора «Тверские голоса», выставка растений-хищников, творческие мастер-классы, рисование летних цветов. А также мастер-класс по пчеловодству и посещение оранжереи «Зеленый дом» с экзотическими растениями.
Главным событием праздника по традиции станут бега улиток. Если нет своего бегуна, то его можно выбрать из виноградных улиток, которые проживают в саду.
Сообщается, что для ахатин и других видов улиток будут организованы отдельные забеги.
Начало в 12.00.
Вход платный. Дети до 6 лет бесплатно. [0+]