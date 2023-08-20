Бетоносмеситель и садовую тачку похитили с дачи под Тверью

Полиция установила и задержала преступника Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В полицию с заявлением обратился 38-летний мужчина, пояснив, что с его дачи в Калининском округе Тверской области исчезли бетоносмеситель и садовая тачка. Ущерб он оценил в 18 000 рублей.

Как выяснилось в процессе расследования, хозяева не были на своем участке несколько месяцев, чем и воспользовался злоумышленник. Он взломал дверь постройки и похитил то, что ему наиболее приглянулось.

Сотрудники уголовного розыска, участковый и эксперты-криминалисты проверили участок, поговорили с соседями и определили пути отступа преступника с похищенным. Злоумышленника удалось определить. Им оказался 43-летний местный безработный.

Уже в участке мужчина признался в содеянном, пояснив, что хотел продать и заработать денег. Похищенное имущество было обнаружено у него дома.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание по данной статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде», - комментируют в УМВД по Тверской области.