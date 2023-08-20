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НовостиОбщество20 августа 2023 7:12

Совместная молитва о восстановлении Спасо-Преображенского собора прошла в Твери

Вокруг главного тверского храма был совершен крестный ход
Арина ВАСИНА
Вокруг главного тверского храма прошел крестный ход. Фото: пресс-служба Тверской епархии

Вокруг главного тверского храма прошел крестный ход. Фото: пресс-служба Тверской епархии

19 августа, в престольный праздник Спасо-Преображенского собора Твери верующие жители города собрались на совместную молитву о скорейшем восстановлении.храма.

В часовне Всех святых на Соборной площади был совершён водосвятный молебен, после чего вокруг главного тверского храма прошел крестный ход..

Богослужение совершил ключарь Спасо-Преображенского собора иерей Сергий Будков. По окончании крестного хода он выразил надежду на то, что в следующем году престольный праздник храма верующие Тверской земли встретят уже под его сводами.