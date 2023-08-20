Тверских школьников приглашают через фотографии рассказать о летних впечатлениях

Участникам акции необходимо опубликовать собственную фотографию, сделанную в течение лета Фото: Евгения ГУСЕВА

С 21 по 25 августа пройдет Всероссийская фотоакция «Мое культурное лето». Мероприятие состоится в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». Тверских школьников приглашают присоединиться.

Задача акции - через фотографии рассказать о культурных мероприятиях, в которых они участвовали этим летом.

Это могут быть и воспоминания из летнего оздоровительного лагеря, впечатления от встречи с героями СВО, участия в военно-спортивных играх, экскурсии по местам боевой славы, творческих конкурсах, мероприятия Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

Участникам акции необходимо опубликовать собственную фотографию, сделанную в течение лета (в детском оздоровительном или пришкольном лагере, в театре, музее, на выставке, концерте, в других местах) в социальной сети «ВКонтакте» на своей личной странице или странице учреждения культуры или образования. Также необходимо кратко рассказать о своих впечатлениях от мероприятия в тексте поста, указав регион, фамилию, имя и хештег #фотолетокдш.

30 лучших работ будут отобраны экспертной комиссией, в состав которой войдут известные российские мастера фотографии, Фото победителей включат в общий видеоролик и опубликуют на портале «Культурадляшкольников.РФ».