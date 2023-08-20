Артист Тверского ТЮЗа награжден медалью «За труды в культуре и искусстве»

Вся творческая биография Виктора Дегтярева связана с Тверским ТЮЗом. Фото: Тверской ТЮЗ

Артист Тверского театра юного зрителя Заслуженный артист РФ Виктор Дегтярев удостоен высокой государственной награды, медали «За труды в культуре и искусстве».

Как уточняют в ТЮЗе, на сегодня это первый и единственный артист Тверской области, получивший такую медаль за заслуги в сфере культуры и искусства.

Вся творческая биография Виктора Александровича Дегтярева связана с Тверским ТЮЗом, он служит в театре 45 лет. Удостоен звания «Почетный работник культуры и искусства Тверской Области» (2015 г.), награжден почетными грамотами и благодарностями Законодательного Собрания Тверской области, Губернатора и Комитета по делам культуры Тверской области.

За время работы в театре сыграл более 70 ролей. Многие из спектаклей с его участием попадали на крупнейшие отечественные и международные театральные фестивали: на Большой Детский фестиваль, Международный театральный фестиваль «Радуга», фестивали «Толстой» и «Фабрика Станиславского». Активно занят в творческой жизни театра: на сегодня задействован в 10 репертуарных спектаклях, в том числе в экспериментальных постановках молодых режиссеров.

Помимо артистической карьеры Виктор Александрович занимается общественной работой: с 1997 года является неизменным председателем профсоюзной организации театра, с 1978 года член Тверского отделения СТД, с 2010 года председатель ревизионной комиссии. Более 14 лет занимал должность заведующего труппой в Тверском ТЮЗе.