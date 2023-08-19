85-летняя женщина не вернулась домой в Тверской области

Поиски пожилой женщины продjлжаются. Фото: ВПСО Сова Тверь и Тверская область

18 августа ушла из дома в деревне Будово Торжокского района Тверской области 85-летняя Екатерина Спиридоновна Матанова (Романишкина). Обратно она до сих пор не вернулась.

Тверской волонтерский поисково-спасательный отряд «Сова» опубликовал ориентировку в своей группе Вконтакте.

Приметы: рост 158 см, плотного телосложения, волосы седые короткие, глаза голубые.

Одежда: платье темно-синее в горох, фартук голубой в цветочек, штаны черные, калоши сиреневые.

Нуждается в медицинской помощи!

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8 (910) 646-34-34, 8 (904) 014-12-34 или 112.