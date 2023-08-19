Зарубежные джазмены привезли на фестиваль под Тверь дождь, но зажгли и согрели

На джазовом фестивале было ярко и жарко. Фото: Василий Петров

19 августа под Тверью развернулось одно из самых ожидаемых культурных событий этого лета VI Международный фестиваль джазовой музыки «Джаз-пленэр в Домотканово».

Насыщенная программа, уникальные исполнители, искрометный ведущий - все это с 13:00 по достоинству могли оценить многочисленные гости фестиваля.

Певица Янжима своим уникальным голосом лечила головную боль (в чем признавались ее поклонники), столичные джазмены, трио Даниэля Адиянца и секстет Виталия Головнева, заставляли отбивать ритм.

Пока взрослые наслаждались музыкой, дети могли поиграть на колоритных барабанах и побывать на выставке сказочных кукол. Однако все ждали главных гостей фестиваля – зарубежную группу Somewhere Music Session (Замбия и Камерун).

Но стоило им появиться, как небо разверзлось, и начался ливень.

«Конечно отключилось электричество. И вот тут случилось самое настоящее чудо. Его удалось вернуть за 15 минут, и праздник продолжился», - отмечают организаторы события.

К слову, дождь не испугал ценителей музыки, они лишь достали зонты и кружки с горячим чаем. Да и африканские музыканты настолько зажгли на сцене, что стало жарко.