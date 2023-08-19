Глава Минэконоразвития посетил строящиеся туристические объекты ОЭЗ «Завидово»

Максим Решетников отметил, что поддержка со стороны Федерации будет продолжена Фото: ПТО

19 августа в рамках совместной рабочей поездки губернатор Игорь Руденя и министр экономического развития РФ Максим Решетников побывали на действующих и строящихся туристических объектах курорта Завидово, в том числе осмотрели глэмпинги.

Среди объектов, с которыми ознакомился министр РФ, стали мосты через реку Дойбица, строящиеся отели и аквапарк, площадку под создание парка «Союзмультфильм», речной порт, а также глэмпинг на 26 домов рядом с гостиничным комплексом «Ямская Слобода».

Максим Решетников отметил, что «Тверская область является отличным примером активной работы по предлагаемым мерам поддержки национального проекта, предлагает инициативы по улучшению туристической инфраструктуры, развивает точки притяжения», подчеркнув, что поддержка со стороны Федерации будет продолжена.

В ходе встречи было отмечено, что появление новых объектов, таких как глэмпинги и кемпинги, расширяет возможности отдыха для жителей и гостей Верхневолжья.

В прошлом году реализовано три таких проекта, в том числе на территориях курорта Завидово и Конаковского округа. Всего построен 241 модуль на 482 койко-места. Региону из федеральных средств на эти цели было выделено более 350 млн рублей

На их обустройство в 2023-2024 годах выделено федеральное финансирование в размере более 244 млн рублей.

В планах открыть и новые модульные гостиницы и глэмпинги – всего это 168 модулей.

В целом, по привлечению федеральных средств на реализацию таких проектов, Тверская область заняла 3 место среди субъектов ЦФО и 12 место по Российской Федерации.