Вечер памяти известной писательницы Гайды Лагздынь пройдет в Твери

Гайда Лагздынь написала более 100 книг Фото: Ирина ТАРАСОВА

24 августа в Центральной городской библиотеке им. Герцена пройдет Вечер памяти Гайды Лагздынь.

«Гайда Рейнгольдовна Лагздынь - тверская писательница, поэтесса, переводчик, педагог, член Союза писателей и автор более 100 книг. Известность ей принесли детские книжки, но её многогранный талант радует и детей, и взрослых, - рассказывают сотрудники библиотеки.

Произведения писательницы «Коробочка с разговорами», «От января до января», «Тетрадь в клеёнчатом переплете» вошли в список рекомендованных Министерством образования Тверской области для чтения в детских садах и школах. А книги комплекта «Времена года» стали дидактическим материалом, предназначенным для занятий с детьми старшей и подготовительной возрастных групп образовательных учреждений России.

В программе вечера прозвучат произведения автора, как для взрослой, так и для детской аудитории.

Начало в 14:00. Контактный телефон: 34-82-14. Вход свободный. [0+]