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НовостиПроисшествия19 августа 2023 12:24

В реке Волге под Селижарово Тверской области утонул мужчина

Устанавливаются обстоятельства его гибели
Арина ВАСИНА
Следователь побывал на месте происшествия. Фото: СУ СК России по Тверской области

Следователь побывал на месте происшествия. Фото: СУ СК России по Тверской области

В посёлка Селище Селижаровского муниципального округа Тверской области в реке Волга было обнаружено тело мужчины.

По факту гибели человека Осташковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Следователь побывал на месте происшествия. Осмотр тела погибшего не выявил видимых телесных повреждений.

«Для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. После этого будет принято соответствующее процессуальное решение», - сообщают в ведомстве.