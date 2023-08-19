Тверские семьи посоревновались в заездах на самокатах и велосипедах

Семьи могли принять участие в заездах на самокатах и велосипедах. Фото: Движение первых Тверской области

19 августа в Тверской области состоялся спортивный семейный праздник «Семейная команда». К мероприятию, посвященному празднованию Яблочного Спаса и Всемирному дню фотографии, присоединились четыре муниципальных образования региона: помимо Твери - Удомля, Ржев и Торопец. Организаторами выступило Российское движение детей и молодежи «Движение первых» Тверской области.

Семьям предлагалось принять участие в общей зарядке, в мини-турнирах, а также в заездах на самокатах и велосипедах. Кульминацией праздника стал массовый забег на 500 метров с семейной фотографией, сделанной здесь же, на фестивале.

Центральной площадкой спортивного фестиваля «Семейная команда» в Тверской области стала территория Исторического парка «Россия – Моя история».

Завершился праздник награждением победителей призами.